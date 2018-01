Das Feuerwerk in der Silvesternacht hatte in Volkach Folgen, wie erst jetzt bekannt wurde.

An einem Anwesen in der Sommeracher Straße in Volkach wurde in der Silvesternacht ein Fenster und ein Fliegengitter durch eine abgefeuerte Feuerwerksrakete erheblich beschädigt.

Die Geschädigte beziffert ihren Schaden laut Polizeibericht auf 250 Euro.