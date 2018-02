KITZINGEN vor 29 Minuten

Beim Einparken hängen geblieben

Am Montagvormittag wurde in der Bismarckstraße ein geparkter Citroen beschädigt. Eine Zeugin beobachtete gegen 10.25 Uhr, wie eine VW-Fahrerin rückwärts beim Einparken an dem geparkten Auto hängen blieb. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die VW-Fahrerin von der Örtlichkeit. Die aufmerksame Zeugin notierte sich daraufhin das Kennzeichen und meldete den Vorfall bei der Polizei. Schaden: 700 Euro.