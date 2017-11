Beim Biomüll: Zusammenarbeit wird verlängert

Viele Jahre lang wurden die Biotonnenabfälle des Landkreises Kitzingen im Kompostwerk Klosterforst kompostiert. Doch das ist mittlerweile Geschichte, denn seit Jahresbeginn 2015 werden die organischen Abfälle aus der braunen Tonne in der modernen Vergärungsanlage am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle im Landkreis Schweinfurt nach höchsten ökologischen Standards verwertet. Dazu haben beide Landkreise bereits 2014 eine Zweckvereinbarung geschlossen.

Gewinn für beide Seiten

„Diese Vereinbarung ist ein Gewinn für beide Seiten und nicht zuletzt auch für die Umwelt und unsere Bürger.“ In dieser Einschätzung sind sich Landrätin Tamara Bischof (Kitzingen) und Landrat Florian Töpper (Schweinfurt) einig, wie es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt zeigt. Die neue Vereinbarung hat eine Laufzeit bis Ende 2029.

Faire Kosten

Diese Form der interkommunalen Zusammenarbeit unterscheide sich bewusst von den sonst üblichen Entsorgungsverträgen, die auf eine Gewinnerzielung und -maximierung ausgerichtet sind. Die Zweckvereinbarung zur Verarbeitung der Kitzinger Bioabfälle sichere eine Verwertung auf hohem ökologischem Niveau zu fairen Kosten.

Strom und Wärme

Von diesem Teamwork profitieren laut Mitteilung die Bürger beider Landkreise und die Umwelt. Denn anders als früher wird in der Vergärungsanlage Rothmühle aus den Bioabfällen nicht nur Kompost, sondern auch regenerativ erzeugter Strom und Wärme gewonnen. Derzeit verarbeitet die Schweinfurter Anlage insgesamt rund 25 000 Tonnen an organischen Abfällen im Jahr. Mit der daraus erzeugten Energie, darunter allein sieben Millionen Kilowattstunden an Strom, können rund 2000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Ein ökologisches Kennzeichen der modernen Vergärungsanlage ist dabei, dass der Strom flexibel bei entsprechendem Bedarf produziert werden kann.

Gut für den Klimaschutz

Und auch der Klimaschutz profitiert von der zukunftsweisenden Verwertung des Bioguts, da sich etwa 5200 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO? einsparen lassen.

Der Landkreis Kitzingen liefert jährlich rund 10 000 Tonnen an Bioabfällen am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle an. Die daraus erzeugte Energie deckt den Strombedarf von rund 850 Haushalten. Außerdem werden damit rund 2100 Tonnen an CO? eingespart.