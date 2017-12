SCHWARZACH vor 1 Stunde

Beim Ausweichen gegen Leitplanke gestoßen

Als am Mittwochnachmittag ein 71-jähriger Rentner mit seinem Toyota in Schwarzach vom Kloster Münsterschwarzach kommend in Richtung Staatsstraße fuhr und nach rechts in Richtung Volkach abbiegen wollte, musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten. Ein aus Richtung Volkach herannahender unbekannter Pkw-Fahrer bog in zu engem Bogen nach links in Richtung Kloster ab. Dabei musste der Toyota-Fahrer, um einer möglichen Kollision zu entgehen, nach rechts ausweichen und stieß gegen die dortige Leitplanke. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Der abbiegende unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.