KITZINGEN vor 2 Stunden

Beim Ausparken zusammengestoßen

Als ein 44-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Königsberger Straße in Kitzingen rückwärts aus einer Parkbucht ausfahren wollte, stieß er mit dem Audi einer 60-jährigen Frau zusammen, die gleichzeitig ausgeparkt hatte. Schaden laut Polizeibericht: 4500 Euro.