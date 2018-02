Beim Ausparken hängen geblieben

Am Dienstagnachmittag hat ein 18-jähriger Fahranfänger in Kitzingen ein geparktes Auto beschädigt. Wie es im Bericht der Polizei heißt, stießt der junge Mann beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marktbreiter Straße mit seinem Wagen gegen ein daneben geparktes Fahrzeug. Dabei entstand ein Schaden von 1000 Euro.