VOLKACH vor 1 Stunde

Beim Ausparken gegen geparktes Auto gestoßen

Als am frühen Mittwochabend eine 24-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz an der Friedenstraße in Volkach rückwärts ausparken wollte, stieß sie gegen den geparkten Seat eines 66-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 1000 Euro.