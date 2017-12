Beim Ausparken gegen geparktes Auto gestoßen

Ein 37-jähriger Mann wollte am Montagvormittag in der Josef-Wächter-Straße in Volkach rückwärts mit seinem Klein-Lkw ausparken. Dabei stieß er mit der Anhängerkupplung gegen den geparkten Mercedes einer 78-jährigen Rentnerin und richtete laut Polizeibericht einen Schaden von 500 Euro an.