Beim Ausparken gegen Pkw gestoßen und weitergefahren

Der Fahrer eines silbernen Kombi, vermutlich war es ein VW Passat, wollte am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Schulinstraße in Prichsenstadt, ausparken. Hierbei stieß er rückwärts gegen einen hinter ihm geparkten Peugeot. Der Fahrer fuhr anschließend weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Betrunken mit dem Mofa unterwegs

Betrunken aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei am Freitagvormittag in Kitzingen eine 56-jährige Mofa-Fahrerin. Die Frau war einem Zeugen aufgefallen, der die Polizei informierte.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Freitag zwischen 7.15 und 8 Uhr wurde in der Egerländer Straße in Kitzingen ein Zigarettenautomat aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Der Täter flüchtete nach Zeugenangaben Richtung oder in das Gebäude Egerländer Straße 22. Es soll sich um einen rund 30-jährigen schlanken und rund 175 Zentimeter große Mann, dunkler Typ und Dreitagebart handeln. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte, dunkle Hose und helle Turnschuhe.

Rathaus in Dettelbach angefahren

Am Samstag gegen 10 Uhr blieb ein zunächst unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw beim Rangieren an der Mauer des Rathauses in Dettelbach hängen und verursachte einen Schaden von 300 Euro.

Der Mann fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte die Szene beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges merken können. So konnte der der Verursacher ermittelt werden, wie es im Pressebericht heißt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.