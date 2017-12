KITZINGEN 22.12.2017

Beim Ausparken gegen Auto geprallt

In der Schrannenstraße in Kitzingen wollte am Donnerstagvormittag eine 80-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Dabei stieß sie laut Polizeibericht gegen das Auto eines 73-Jährigen und richtete einen Schaden von 1000 Euro an.