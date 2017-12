MARKTBREIT vor 1 Stunde

Beim Ausparken gegen Auto geprallt

In der Mainleite in Marktbreit wollte am Donnerstagmittag ein 45-jähriger Mann mit seinem Lkw rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Dabei stieß er gegen das Auto einer 44-jährigen Frau. Schaden laut Polzeibericht 1000 Euro.