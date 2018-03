KITZINGEN vor 1 Stunde

Beim Ausparken Auto übersehen

Als am Sonntagvormittag ein 56-jähriger Autofahrer am Königsplatz in Kitzingen mit seinem Peugeot rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte, übersah er den Skoda einer 33-jährigen Frau, die den Königsplatz Richtung Kaiserstraße befuhr, und stieß mit dieser zusammen, berichtet die Polizei. Schaden: 2000 Euro.