KITZINGEN vor 23 Minuten

Beim Ausparken Auto übersehen

Ein 29-jähriger Autofahrer wollte am Montagmittag in der August-Gauer-Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Baumarktes rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen hinter ihm stehenden Mercedes eines 58-jährigen Mannes und stieß gegen dessen Frontseite. Schaden: 1000 Euro.