ABTSWIND vor 3 Stunden

Beim Ausfahren aus Grundstück Auto übersehen

Am Donnerstagnachmittag wollte eine 66-jährige Autofahrerin aus einer Einfahrt im Stämmbauersweg in Abtswind ausfahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Renault einer 25-Jährigen und stieß mit diesem zusammen, meldet die Polizei. Schaden an den Autos: 12 000 Euro.