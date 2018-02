BIEBELRIED vor 48 Minuten

Beim Abbremsen die Kontrolle verloren

Am Montagnachmittag ist ein 61-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 8 in Richtung Kitzingen gefahren. Auf Höhe des Mainfrankenparks musste er laut Polizeibericht verkehrsbedingt abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte gegen die Außenleitplanke und blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Beschleunigungsstreifen stehen. Schaden: 3300 Euro.