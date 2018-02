GROßLANGHEIM vor 48 Minuten

Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Am Montagnachmittag ist eine 47-jährige Verkehrsteilnehmerin auf der Staatsstraße 2272 von Kitzingen kommend in Richtung Großlangheim gefahren. Am Ortseingang wollte die VW-Fahrerin nach links in den Kalkofen abbiegen, missachtete dabei aber einen entgegenkommenden Ford und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Schaden laut Polizeibericht: 5000 Euro.