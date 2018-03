MARKTBREIT vor 49 Minuten

Beim Abbiegen Auto touchiert

An der Ausfahrt der Autobahn A 7 bei Marktbreit ordnete sich am frühen Donnerstagmorgen ein 47-jähriger Kraftfahrer mit seinem Lkw-Gespann mittig ein und wollte nach rechts auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei übersah er einen rechts daneben wartenden Pkw eines 56-jährigen Mannes und blieb an diesem hängen. Schaden laut Polizeibericht: 5500 Euro.