KITZINGEN 22.12.2017

Bei den Eseln in der Stadt

(rtr) Mädchen und Buben aus dem Kindergarten Friedenskirche im Kitzinger Stadtteil Siedlung machten sich mit ihren Erzieherinnen auf den Weg in die Stadt – per Bus. Auf dem Marktplatz bewunderten sie die Esel, die dort in der Adventszeit stehen, teilt der Kindergarten der Presse mit. Zur Brotzeit ging es in die Buchhandlung Schöningh, wo den Kindern aus einem Bilderbuch vorgelesen wurde, bevor die Kleinen zurück in ihren Kindergarten marschierten. Foto: Judith Behringer