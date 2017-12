Bei Stau aufgefahren

Auf der Staatsstraße zwischen Marktsteft und Marktbreit auf Höhe der Abzweigung Richtung Michelfeld bildete sich am Mittwochnachmittag ein Stau. Dies erkannte eine 42-jährige Verkäuferin zu spät und fuhr mit ihrem Renault Clio auf einen Hyundai einer 25-jährigen Frau auf. Diese wurde anschließend gegen den davorstehenden BMW Mini einer 20-jährigen Frau geschoben. Im Anschluss schleuderte der Hyundai nach rechts von Fahrbahn und rutschte eine Böschung hinunter. Die Unfallverursacherin erlitt dabei laut Polizeibericht leichte Verletzungen und wurde in die Klinik Kitzinger Land verbracht. Die Fahrerin des Hyundai musste mit mittelschweren Verletzungen in die Mainklinik Ochsenfurt eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf 18 000 Euro. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Marktbreit war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und regelte den Verkehr.