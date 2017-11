KITZINGEN vor 30 Minuten

Bei Rotlicht Unfall gebaut

Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagnachmittag in Kitzingen auf der Kaltensondheimer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Westtangente fuhr er, obwohl die Ampel Rotlicht zeigte, in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Audi eines 31-jährigen Mannes zusammen, der bei Grünlicht auf der Westtangente in Richtung Bundesstraße 8 fuhr. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht 4000 Euro.