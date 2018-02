Bei Einbruch in Apotheke erwischt

Das Klirren einer zerbrechenden Fensterscheibe hat eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Kitzingen alarmiert, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht im Polizeihof zu ihrem Fahrzeug unterwegs war. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, kam das Geräusch kam aus Richtung des Alten Krankenhauses am Hindenburgring Süd. Als die Beamten an der dortigen Brückenapotheke eintrafen, stellten sie fest, dass ein zunächst unbekannter Täter eine Scheibe eingeschlagen hatte und in die Apotheke eingestiegen war.

Der Einbrecher, der sich noch in der Apotheke befand, schlug eine weitere Scheibe ein und flüchtete zu Fuß in Richtung Main. Auf dem Feuerwehrhof konnte der Täter schließlich von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der wohnsitzlose junge Mann wurde dem Ermittlungsrichter, der Haftbefehl erließ, vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 2500 Euro.

Inwieweit ein Einbruchsversuch in die Apotheke in der Moltkestraße in derselben Nacht ebenfalls auf das Konto des jungen Manns geht, muss noch geklärt werden. Dort wurde mit einem Pflasterstein das Sicherheitsglas an der Eingangstür eingeworfen, der Verkaufsraum jedoch nicht betreten. Der Schaden wird mit 10 000 Euro angegeben.