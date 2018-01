Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Auf der Strecke zwischen Rödelsee und Kitzingen bremste am frühen Donnerstagabend eine 17-jährige Autofahrerin (begleitetes Fahren) ihren BMW aufgrund eines Fuchses, der die Fahrbahn überquerte, ab. Ein nachfolgender 36-jähriger Mann erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW-Bus auf. Dabei erlitt die junge Frau leichte Verletzungen und musste in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich laut Polizeibericht auf 2000 Euro.