Beeindruckendes Fest bei Krönungsfeier

Viele nette Geschichten, kleine Geheimnisse, charmante Hoheiten und ein einmaliges Fest bis weit in die Nacht durften die Nordheimer bei der Krönungsfeier ihrer neuen Weinprinzessin erleben.

Es war ein straffes Programm was Thomas Borst vom Weinbauverein Nordheim organisierte. Unter der Begleitung der Nordheimer Musikkapelle und einem langen Zug von Gästen, holte Eva-Marie Sauer ihre Nachfolgerin Vanessa Wischer von zu Hause ab und brachte sie zur festlich geschmückten Turnhalle, die fast aus allen Nähten platzte.

Hier begrüßte die Fränkische Weinkönigin Christina Schneider die Gäste und führte als Moderatorin in charmanter Art gleich zum ersten Höhepunkt des Festabends: Es gab eine kleine Zeitreise mit den ehemaligen Nordheimer Prinzessinnen, beginnend im Jahre 1977, wo Edith Blendel Weinprinzessin war. Viele ehemaligen Hoheiten kamen auf die Bühne und erzählten „aus der alten Zeit“. „Als wohl einmalig in der Fränkischen Weingeschichte“ so die Moderatorin Christina Schneider, war die Zeit Mitte der 90er Jahre, als Nordheim zwei amtierende Weinprinzessinen hatte: Christine Knoblach und Sabine Glaser. Zuerst fanden sich damals keine Interessentinnen und dann waren es durch die massiven Werbeversuche plötzlich zwei, so dass man sich entschloss, beide in das Amt zu berufen.

„Deine Bühne“ meinte nun Christina Schneider zu Eva-Marie Sauer, die jetzt ihre Krone auf den Krönungstisch ablegte und ihre Amtsjahre Revue passieren ließ. „Als Sommerkind“ beschrieb sie sich und stellte dazu entsprechend ihren Abkrönungswein, einen Rotling, vor. Unter dem Jubel der Festgäste setzte sie ihrer Nachfolgerin Vanessa die Weinkrone auf. Bei einer Bilderpräsentation zeigte sie den Gästen, wie sie als kleines Kind „Prinzessin“ spielte: „Und jetzt hat sich mein Kindheitstraum erfüllt!“

„Du bist genau die Richtige für uns“ meinte Thomas Borst stolz und die stellvertretende Landrätin Doris Paul, selbst ehemalige Weinkönigin, hatte viel „Nervennahrung, die du jetzt brauchst“ in ihrem Geschenkkorb dabei. Der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, Artur Steinmann brachte es auf den Punkt: „Nordheim ist und bleibt ein Dreh- und Angelpunkt in der Fränkischen Weinwirtschaft!“