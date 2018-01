Beeindruckender Neujahrsempfang der Bundeswehr in Volkach

Eine große Anzahl militärischer und ziviler Gäste fand am Donnerstag den Weg in die Volkacher Mainfranken-Kaserne zum traditionellen Neujahrsempfang.

Gerade als sie eintrafen, ging über Volkach ein schweres Unwetter mit Sturm und Regen nieder, was mancher Soldat schmunzelnd auf die Zukunft des Bataillons für 2018 ummünzte.

Oberstleutnant Patrick Dohmen begrüßte eine illustre Schar von Gästen aus der Politik, Wirtschaft, Kirche und Militär im vollen Saal des Offizierheimes. Angefangen vom Vertreter des Regierungspräsidium, Manfred Wetzel und der Landrätin Tamara Bischof, über Bürgermeister und Räte aus den umliegenden Gemeinden und Kommandeuren aus den benachbarten militärischen Einheiten war fast alles vertreten, was Rang und Namen hatte und Prior Pascal Herold von der Abtei Münsterschwarzach zeigte mit der evangelischen Pfarrerin Christiane Rüpplein gelebte Ökumene.

Begleitet von den Klängen des Holzbläserquintetts des Heeresmusikkorps Veitshöchheim startete der Bataillonskommandeur seine Begrüßung mit dem Motto seiner Einheit: „Fidus et fortis“– zuverlässig und stark.

Dohmen blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, was mit der so genannten Elefantenparade, einer Großübung des gesamten Bataillons über die Landkreisgrenzen hinweg endete und nahtlos ins neue Jahr übergehen wird.

„Das Jahr 2018 wird ein sehr forderndes Jahr werden und wir werden alle Hände voll zu tun haben, dies abzuarbeiten,“ blickte er mahnend in die Zukunft.

Beginnen wird das Jahr mit einer harten Gefechtsübung im nördlichen Deutschland, wohin das gesamte Bataillon mit allem verfügbaren Gerät über Schiene, Wasser und Straßen ausrücken wird. „Ein erster Höhepunkt, wo wir unter simulierten Gefechtsbedingungen unser Können unter Beweis stellen werden,“ so der Militärchef.

Volkachs Bürgermeister Peter Kornell bezeichnete die Soldaten „als unsere Freunde in der Kaserne“ und betonte, wie wichtig die Koexistenz zu den Soldaten nicht nur für die Stadt Volkach, sondern auch für das gesamte Gemeinwohl sei. Oberstleutnant Josef Rauch vom Deutschen Bundeswehrverband, einer Art „Gewerkschaft der Soldaten“ hatte einige kritische Anmerkungen zur derzeitigen politischen Situation.

Er berichtete von einer Finanzierungslücke von über neun Milliarden Euro bei der Bundeswehr und der derzeitigen schwierigen politischen Situation. „Eine Trendwende ist nicht in Sicht und das derzeit verfügbare Geld reicht gerade so, um die Bundeswehr am Laufen zu halten“ resümierte er und appellierte an die politischen Mandatsträger, die Bundeswehr in allen Belangen zu unterstützen.

Nachdenklich schloss Patrick Dohmen den offiziellen Teil mit den Gedanken an die im Ausland eingesetzten Soldaten des Standortes Volkach ab, die fern von den Familien ihren Dienst ausüben und dass diese Entbehrungen auch von den hier verbliebenen Angehörigen mitgetragen werden müssen.