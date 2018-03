Bebauungsplan Ziegelgärten VI steht

Der Bebauungsplan „Ziegelgärten VI“ in Prichsenstadt ist aufgestellt. 22 Grundstücke warten somit auf neue Besitzer und Häuslebauer. Am Donnerstagabend ging Markus Schlichting vom planenden Büro Baurconsult aus Haßfurt in der Stadtratssitzung mit den Räten die eingegangenen Einwendungen von der Öffentlichkeit (keine) und den Trägern öffentlicher Belange (einige wenige Abwägungsvorschläge) durch.

Nach zehn Minuten durfte der Planer seine Sachen einpacken und sich auf den Heimweg machen. Direkt danach billigte der Stadtrat den Entwurf des Bebauungsplanes mit der integrierten Grünordnung und beschloss ihn auch als Satzung. Damit ist der Weg für die Bebauung frei. Somit sind seit dem Aufstellungsbeschluss vom Juni neun Monate vergangen, in denen der Rat in diversen Sitzungen Nägel mit Köpfen und sich schon ernsthafte Gedanken über eine Erweiterung in nicht allzu ferner Zukunft gemacht hat.

Rückwirkungsbeschluss

Im nächsten Jahr sollten eigentlich die Beiträge und Gebühren für die Entwässerung und die Wasserversorgung der Gruppe (also fast ganz Prichsenstadt) und Bimbach angehoben werden. Dazu muss eine Kalkulation erstellt werden, mit der Bürgermeister René Schlehr eigentlich einen unabhängigen Gutachter des bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes hat beauftragen wollen. „Doch dort sind die Auftragsbücher so voll, dass erst im nächsten Jahr geprüft werden kann“, so Schlehr. Das Problem: Ändert der Stadtrat für die Beiträge und Gebühren die Satzung, kann er nicht rückwirkend die verschickten Bescheide nach Gutdünken wieder aufheben und ändern. Vielmehr müssen die Bürger vorab darüber informiert werden, dass genau das geschehen kann. Deshalb hatte der Rat einen sogenannten Rückwirkungsbeschluss gefasst, damit die Gebühren auch tatsächlich rückwirkend eingefordert werden können. Ein Vorschlag vom Dritten Bürgermeister Martin Ebert fand Sympathie im Rat: Vielleicht, so seine Überlegung, sollte man die Gebühren trotzdem schon mal anheben, ein klein wenig über die zu erwartende Erhöhung. „Dann kriegen die Leute ein paar Euro wieder zurück und freuen sich darüber.“ Dies wird nun von der Verwaltung geprüft.

Zwei Anbauten wären nötig

Unter „Verschiedenes“ ließ sich der Rat auf Bitte von Fabian Uhl den möglichen geplanten Anbau an der Grundschule und dem Kindergarten zeigen. Zwei Anbauten wären erforderlich, denn allein die Notgruppe des Hauses für Kinder bekommt die Stadt „nicht auf Ewigkeiten genehmigt“, wie Schlehr in einer der vorausgegangenen Sitzungen gesagt hatte. Die möglichen Anbauten sind auch nur erste Ideen; noch liegt nicht mal ein besprechbarer Vorentwurf vor. „Wir müssen auch die Förderfähigkeit bei der Regierung abklopfen“, so der Bürgermeister. Angedacht ist ein Anbau seitlich am Kindergarten, in Richtung der Tartanbahn sowie vor dem Schulgebäude, wobei der Bürgermeister die „schöne Fensterfront“ nicht in Mitleidenschaft ziehen will.

In das seit Jahren laufende Schallschutzgutachten der Schule kommt Bewegung. Wie mehrfach berichtet, ist die Akustik extrem schlecht, weil die Wände hellhörig sind. Auf Anweisung des Gutachters werden in den Osterferien, am 28. März, einige Probesteine entnommen und untersucht, ob sie tatsächlich das allgemein vermutete „Corpus Delicti“ für die Hellhörigkeit sind.