Bayern Kitzingen mit kompletter Spitze

Nach langer Suche hat die FVgg Bayern Kitzingen eine neue Führungsmannschaft gefunden. In dieser hält weiter Hans Schardt die Zügel am Bayernheim in der Hand. Dabei hofft er jedoch auf stärkere Unterstützung durch seine neuen Vertreter und ausgewogenere Teamarbeit. Zuletzt seien die Vorstandsaufgaben vornehmlich an ihm, Robert Geitz und Doris Orth hängengeblieben, so Schardt in der Jahreshauptversammlung.

Entspannte Stimmung herrschte am Freitagabend im Bayernheim, als Schardt die Versammlung mit den Wahlen eröffnete. 40 Mitglieder waren der Einladung gefolgt, um das Wohl und Wehe des Vereins der kommenden zwei Jahre mitzubestimmen. Denn die abgelaufene Amtsperiode hatte einige Höhen und Tiefen mit sich gebracht. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden Volker Steeges und Thomas Schmids führte Schardt den Verein mit Unterstützung des Kassenwarts Robert Geitz und der Geschäftsführerin Doris Orth alleine weiter. Dem Duo zollte der Bauplaner deshalb auch einen besonderen Dank. Denn ohne die beiden wäre das Bayern-Schiff in noch stärkere Seenot geraten.

Einnahmeausfälle

Besonders die Insolvenz des Brauhauses Schweinfurt, das 50 Prozent am Bayernheim hielt, machte den Schwarzweißen schwer zu schaffen. Neben den Einnahmeausfällen sowie Anwaltskosten im fünfstelligen Bereich regelten sich die neuen Zuständigkeitsverhältnisse erst im vergangenen November. Seitdem halten die Bayern ebenso wie die Stadt Kitzingen die Hälfte des Vereinsheims. Zudem gehört der Fußballvereinigung die angrenzende Wohnung, die renovierungsbedürftig ist.

Aber nicht nur im Umfeld hatten die Bayern mit Unwägbarkeiten zu kämpfen. Auch auf dem Fußballplatz lief es in den vergangenen Jahren nicht so recht. Zwar hielt die Landesliga-Elf in den vergangenen Jahren meist souverän die Klasse, hatte aber immer wieder mit personellen Problemen zu kämpfen. Diese färbten zudem auf die Reserve ab, die vergangene Saison mit Minuspunkten - bisher einmalig in Bayern - in die Kreisklasse abstieg und dort Letzter ist.

Auch auf der Trainerposition herrscht seit Jahren kaum Kontinuität. In den vergangenen drei Jahren saßen insgesamt zehn Trainer auf der Bayern-Bank – sechs in der ersten, vier in der zweiten. Hinzu kam der Verlust der Frauenmannschaft. Mit Kabil Jabiri als Bindeglied zwischen beiden Teams hoffen Schardt und Co., dass im sportlichen Bereich wieder Ruhe einkehrt.

In seinen Schlussworten appellierte der Vorsitzende an die Grundtugenden einer Fußballgemeinschaft, nämlich an ein vertrauliches Miteinander und die gegenseitige Unterstützung. Denn ohne ehrenamtliches Engagement gehe es nicht. „Am Bayernheim wird solide, ehrliche Arbeit geleistet.“ Applaus bekamen neben Schardt auch Doris Orth und Robert Geitz. Der Kassenwart verwies in seinem Bericht besonders auf fallenden Einnahmen, vor allem durch den Wegfall der Miete und der weniger werdenden Zuschauer. Diese machten es letztlich auch nötig, die Mitgliedsanträge zu erhöhen. Dem stimmte die Versammlung zu.

Weg frei für neues Team

Damit war der Weg für ein neues Führungsteam frei, das erneut von Schardt angeführt wird. Ihn unterstützen der frühere Jugendleiter Toni Orth und der ehemalige Altherren-Coach Roland Niedermeyer. Neu ist auch Jaqueline Brantl, die das Schriftführeramt von der scheidenden Anne Geitz übernimmt. Komplettiert wird das Gremium durch Robert Geitz (Kassenwart) und Doris Orth (Geschäftsführung), den beiden Abteilungsleitern Kabil Jabiri (Aktivenbereich) und Christian Funk (Jugend) sowie Benedikt Straßberger (Vergnügungswart) und Stefan Güntner (Pressewart). Funk beerbt dabei Burkhard Straßberger, der nicht mehr zur Wahl stand.

Zum Abschluss bestimmten die Anwesenden noch das Beisitzer-Quintett, das nun aus Richard Müller, Dieter Wallrapp, Kai Fuchs, Jürgen Dehn und Gerhard Güntner besteht. Güntner hielt dabei einen flammenden Appell für das Wiederaufleben des Bayernheims.