Bauwagen beschädigt

Zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh machten sich unbekannte Täter am Bauwagen des Waldkindergartens zu schaffen, berichtet die Polizei. Dieser befindet sich in Iphofen an der Kreisstraße in Richtung Birklingen. Die Unbekannten verschafften sich durch Manipulation der Schließkassette an der Tür Zugang zum Bauwagen. Aus dem Inneren wurde nichts gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.