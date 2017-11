Baustelle sorgt für lange Staus auf der B 8

Im Auftrag des Staatlichen Bauamtes in Würzburg wird seit Montag die Fahrbahndecke zwischen der Anschlussstelle Dettelbach – also Abfahrt zum Mainfrankenpark – und Rottendorf erneuert. Die Arbeiten finden in mehreren Abschnitten statt – und sorgten bereits an den ersten beiden Tagen für lange Staus.

Betroffen ist vor allem der Berufsverkehr am Morgen zwischen Kitzingen und Würzburg und am Nachmittag umgekehrt von Würzburg nach Kitzingen. Kaum war die Baustelle am Montag eingerichtet, bildeten sich auch schon Schlangen.

Auf der Karte sehen Sie die aktuelle Verkehrssituation auf der B8

Am Montagnachmittag war bereits am Müllheizkraftwerk Würzburg Stillstand angesagt, obwohl sich die B 8 erst eine Abfahrt später wegen der Baumaßnahme auf eine Spur verengt. In den Sozialen Netzwerken sorgte dies für kollektives Aufstöhnen – und jede Menge Kommentare, die voller Unverständnis waren. Im Schnitt, so die Kommentatoren, müsse man „eine dreiviertel Stunde“ im Stau stehen. Andere schreiben von „fast einer Stunde Stop and Go“ bis hin zu sogar 100 Minuten.

Dass die Fahrbahn in Stand gesetzt werden muss, können viele Pendler nicht verstehen – weil der Straße rein äußerlich kaum Schäden anzumerken sind. Das Straßenbauamt in Würzburg hatte dazu erklärt, dass eine „massive Schädigung der Fahrbahndecke“ vorliege und die Sanierung deshalb „dringend erforderlich“ sei.

Vier Bauabschnitte

Am Dienstagmorgen dann der nächste Stau im Berufsverkehr – diesmal vor allem in der Gegenrichtung. Aus Kitzingen kommend ging's nur im Schritttempo voran. Die Baustelle selber beginnt zwar erst an der Auffahrt zur ehemaligen B 22 am Mainfrankenpark, der Stau jedoch reichte zurück bis fast nach Kitzingen: Bis vor den Repperndorfer Berg war mehr oder weniger Stillstand angesagt.

Wochenweise Wechsel

Laut Bauamt findet die Maßnahme in vier Abschnitten statt. Jede Phase wird zeitlich etwa eine Woche in Anspruch nehmen. Zum Start fällt auf der zweispurigen Strecke jeweils eine Spur in Richtung Kitzingen und Würzburg weg. Noch bis Montag, 13. November, wird jeweils die innen liegende Spur erneuert. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Dettelbach – also auf die frühere B 22 – sind in dieser Zeit nicht betroffen.

Phase zwei dauert von Dienstag, 14., bis Dienstag, 21. November. Dann wird die rechte Fahrspur Richtung Kitzingen gesperrt. Eine Auffahrt vom Mainfrankenpark kommend auf die B 8 in Richtung Kitzingen ist nicht möglich.

Die Erneuerung der Decke auf der Außenspur Richtung Würzburg steht in Phase drei von Mittwoch, 22., bis Mittwoch, 29. November, an. Dann ist es nicht möglich, von Kitzingen kommend direkt zum Mainfrankenpark zu gelangen. Gleichzeitig ist es nicht möglich, von Dettelbach kommend auf die B 8 nach Würzburg einzufahren.

Durchhaltevermögen nötig

Schließlich noch Phase vier ab Donnerstag, 30. November: Dann wird die Fahrbahndecke auf der Anschlussstelle Dettelbach erneuert. Gesperrt ist dann die Abfahrt von Dettelbach kommend auf die B 8 in Richtung Würzburg. Ebenso geht es nicht auf der B 8 von Kitzingen kommend in Richtung Mainfrankenpark. Pendler brauchen also noch jede Menge Durchhaltevermögen: Die Baustelle samt der Probleme im Berufsverkehr werden erst wieder am 8. Dezember verschwinden.