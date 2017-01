Bauplätze sind gefragt wie nie

Es ist überall das gleiche Bild. Zumindest ähnelt es sich in den meisten Gemeinden im Landkreis Kitzingen: Bauplätze sind heiß begehrt. Und entsprechend schnell verkauft. Die Gemeinden kommen kaum nach mit der Ausweisung neuer Flächen.

Beispiel Dettelbach: „Wir bekommen bald wöchentlich neue Anfragen“, teilt Thomas Mayer, Leiter der Finanzabteilung mit. Begehrt sind vor allem die Plätze im Hauptort, aber auch die Ortsteile werden nachgefragt. In Schernau? Alles reserviert. In Euerfeld? Viele Reservierungen und Nachfragen – dabei startet der Verkauf erst im Frühjahr. Die Konsequenz: Dettelbach sucht nach neuen Flächen. Mayer: „Wir würden gerne in Bibergau etwas machen.“ Die Grundstücksverhandlungen laufen.

Ein Blick an das Ende der Landkreisgrenze, nach Geiselwind. „Es wird langsam knapp“, sagt Bürgermeister Ernst Nickel und die Freude ist ihm anzuhören. Nicht nur in Geiselwind, auch in den weit verstreuten Ortsteilen ist das Interesse groß. In Dürrnbuch sind die 22 Bauplätze fast alle weg. Gerade im letzten Quartal 2016 ist das Interesse noch mal gestiegen. Aus dem Großraum Erlangen und Nürnberg kommen die Käufer, sogar aus dem Raum Stuttgart/Esslingen. „Das sind keine Spekulanten“, versichert Nickel. „Die ziehen alle hierher.“

„So einen Boom habe ich noch nicht erlebt“, gesteht der Kämmerer von Marktbreit, Wolfgang Schmer. Die Nachfrage sei enorm hoch, mit der Konsequenz, dass die fast 80 Bauplätze am „Ohrenberg“ verkauft sind. Auch in Marktsteft sind alle gemeindlichen Bauplätze verkauft, die freien Flächen sind alle in privater Hand. In den Ortsteilen ist es ein bisschen zäher, aber auch da ist Schmer guter Dinge. Und aus der Verwaltungsgemeinschaft hat er gehört, dass auch in Segnitz nichts mehr zu haben ist. Dort werden Pläne für ein Neubaugebiet genauso besprochen wie in Marktbreit, wo der Ohrenberg möglicherweise erweitert wird.

In Volkach war das Interesse an neuen Bauplätzen sogar so groß, dass ein Losverfahren über die neuen Grundstücksbesitzer entscheiden musste. Die Stadt sucht nun nach neuen Möglichkeiten der Erschließung.

Egal wo man nachfragt, überall das Gleiche: Bauland ist gefragt und schnell verkauft. Das gilt in Wiesentheid genauso wie in Castell oder Marktbreit. In der Großen Kreisstadt Kitzingen laufen derzeit etliche Wohnbauprojekte, die alle sehr gut nachgefragt sind. Die 103 „Texas-Häuser“ in der ehemaligen US-Wohnsiedlung „Marshall-Heights“ waren nach wenigen Monaten verkauft. Jetzt will Investor Georg Wittmann nach und nach fünf der großen Wohnblocks sanieren. Etwa 100 Wohnungen werden dann in Marshall-Heights angeboten.

Stadtplaner Torsten Fischer verweist auf das immense Wohnbaupotenzial dieser rund 32 Hektar großen Fläche. „Dort entsteht nach und nach ein komplett neuer Stadtteil.“ Auch sonst ist in Kitzingen eine rege Bautätigkeit zu verzeichnen. Etwa 200 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau sind – außerhalb von Marshall-Heights – in Planung beziehungsweise schon in der Realisierung. Für etwa 150 davon sind die Genehmigungen schon beantragt.

Exklusivere Wohnungen entstehen auf dem Bürgerbräu-Gelände, dem BayWa-Grundstück am Main sowie auf dem Fetzer-Gelände. Weitere Bauplätze sind im Gebiet Buddental II beschlossen und am Hammerstiel geplant. Auch am Wilhelmsbühl sollen neue Bauplätze angeboten werden, dort aber von privater Hand. Für Torsten Fischer sind zunächst einmal die Bauplätze am Hammerstiel vorrangig. Etwa 30 sollen dort entwickelt werden. Die Nachfrage ist da. Aktuell listet das Liegenschaftsamt einen freien Bauplatz im Gebiet Buddental I auf – der ist aber reserviert.

In Prichsenstadt scheint der größte Andrang dagegen vorbei zu sein. Geschäftsstellenleiter Jens Reuß kann sich an Zeiten erinnern, in denen pro Woche mindestens zwei ernsthafte Anfragen im Rathaus eintrudelten. Seit dem Sommer 2016 ist es deutlich ruhiger geworden. Reuß vermutet als Grund die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die Ende März in Deutschland in Kraft getreten ist. Ihr Ziel: Verbraucher sollen stärker als bisher vor einer finanziellen Überlastung geschützt werden. Dafür sollen die Banken noch gründlicher prüfen, ob der Kunde den Kredit auch über die gesamte Laufzeit bedienen kann.

Einen Zusammenhang zwischen der neuen Richtlinie und einer sinkenden Nachfrage kann Peter Siegel, Vorstand der VR Bank Kitzingen, allerdings nicht bestätigen. In Einzelfällen sei es vorgekommen, dass dem Bauwerber kein Kredit eingeräumt werden konnte. „Aber grundsätzlich ist es immer noch so, dass die Nachfrage nach Baukrediten größer ist als das Angebot an Bauplätzen.“

Ähnliche Erfahrungen hat die Sparkasse Mainfranken gemacht. Seit 2009 wachsen die Darlehenszusagen im Wohnungsbau Jahr für Jahr. Die Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinien habe keinen negativen Einfluss auf das Wohnbaukreditgeschäft gehabt. Es habe keine einzige Ablehnung gegeben, die auf diese Richtlinie zurückzuführen sei. Im Gegenteil: Die Nachfrage nach Bauplätzen sei 2016 sogar gestiegen – und das trotz höherer Grundstückspreise und stark erhöhter Baukosten.