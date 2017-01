Bauplätze in Wiesentheid sehr gefragt

Die neuen Bauplätze im Wiesentheider Baugebiet Weihersbrunnen werden mit Erschließung 125 Euro, beziehungsweise 130 Euro pro Quadratmeter, kosten. Das legte die Gemeinde dieser Tage fest. Bürgermeister Werner Knaier betonte, dass man sich dabei an den aktuellen Preisen in der Umgebung orientiert habe. So würden etwa in Castell, das zur Verwaltungsgemeinschaft gehört, für Bauflächen rund 100 Euro pro Quadratmeter verlangt, wusste Knaier.

125 und 130 Euro je Quadratmeter

Er hob hervor, dass der Markt Wiesentheid mit den Grundstücken keinen großen Gewinn machen wolle, sondern man werde hier nahezu kostendeckend kalkulieren. 130 Euro seien „ein vernünftiger Preis“, sagte er kürzlich in der Sitzung des Gemeinderats. Bei der vorangegangenen Erweiterung des Areals lag der Quadratmeterpreis bei 105 Euro. Die aktuelle Steigerung sei mit der zusätzlichen Abbiegespur sowie dem Lärmschutz zur Prichsenstädter Straße hin begründet. Zudem seien die Preise der Baufirmen in die Höhe geschnellt.

Die günstigeren Bauplätze seien auf den Flächen, die an das Nahwärmenetz angeschlossen werden können. Für sie fallen Quadratmeterpreise von 125 Euro an. Die Grundstücke, die mit Erdsonden ausgestattet werden, kosten dagegen 130 Euro pro Quadratmeter. Auf Erdsonden hatte sich der Gemeinderat im Herbst verständigt. Diese werden von der Überlandzentrale in Lülsfeld eingerichtet.

Insgesamt entstehen in dem gesamten Bereich im Norden Wiesentheids, zur Straße nach Prichsenstadt hin, rund 45 Bauplätze. Die Nachfrage ist enorm, bis auf wenige Flächen sei nahezu alles verkauft oder reserviert, teilte Ludwig Haissig vom Bauamt mit. Nach dieser Erweiterung hat die Gemeinde im Weihersbrunnen keine Bauflächen mehr.

Wo künftig in Wiesentheid Bauplätze in entstehen könnten, darüber wird derzeit nachgedacht. Etwas günstiger kommen Bauwillige im Ortsteil Geesdorf weg. Gerechnet wird hier mit etwa 100 Euro pro Quadratmeter. Am Ortsausgang von Geesdorf auf der rechten Seite in Richtung Wiesentheid wird voraussichtlich ab dem Frühjahr ein Areal erschlossen, nachdem die Geesdorfer in den zurückliegenden Jahren moniert hatten, dass es keine Plätze im Ortseil mehr gebe. Bis zu 25 Bauplätze könnten dort entstehen, die Erschließung soll in Abschnitten erfolgen. Hier muss der Gemeinderat jedoch den Bebauungsplan noch einmal absegnen, was im Februar geschehen soll. Läuft alles planmäßig, könnten die ersten Bauwilligen noch in diesem Herbst beginnen, so die Angaben aus dem Bauamt der Gemeinde.

Nicht ganz so einfach liegen die Dinge in Untersambach. Dort darf die Gemeinde trotz Bedarf kein zusätzliches Bauland ausweisen, weil die Behörden die Teichkläranlage in Untersambach bemängel haben.

Untersambach: Abwasser-Problem

Die über 30 Jahre alte Anlage sei ander Grenze der Belastbarkeit; das Wasserwirtschaftsamt verlängerte die Genehmigung zum Betrieb für die biologische Schilfkläranlage letztmals bis Ende 2017. Zu hohe Nitratwerte wurden mehrfach festgestellt. Die Gemeinde Wiesentheid beschloss bereits den Anschluss an die Kläranlage in Wiesentheid. Erst wenn dieser erfolgt ist, wird das Thema Bauland wieder für Untersambach aktuell.