Bauland in Martinsheim und Gnötzheim

Mit neuen Baugebieten in Martinsheim und Gnötzheim beschäftigte sich der Gemeinderat am Montagabend. Bei der Sitzung in der alten Schule in Martinsheim wurde festgelegt, dass die Festsetzungen für beide Gebiete gleich sein sollen.

So wird zum Beispiel darauf verzichtet, Satteldächer und Dachneigungen vorzuschreiben. Umfangreiche Vorgaben gibt es weitestgehend nicht, da dies als nicht mehr zeitgemäß erachtet wurde und nur zu vielen Ausnahmegenehmigungen führen würde. Wenn diese ohnehin erteilt werden, würde das die Bauvorhaben nur unnötig verlängern und verteuern, befand der Gemeinderat.

Siedlung am Kindergarten

Für das Baugebiet in Martinsheim, das sich östlich des Kindergartens befindet, existiert bereits ein Bebauungsplan aus dem Jahr 2001. Da jedoch kürzlich beschlossen wurde die 20 Kilovolt Überlandleitung zurückzubauen und ein Erdkabel zu verlegen, können die bislang als nicht überbaubar ausgewiesenen Flächen nun auch genutzt werden. Außerdem wurde die westliche Grenze um zehn Meter nach Osten verschoben, um Platz für mögliche Erweiterungen des Kindergartens zu erhalten. Zudem soll im Osten ein 1,5 Meter breiter öffentlicher Grünstreifen das Baugebiet vom Acker abgrenzen.

Biotop berücksichtigen

In Gnötzheim wird hingegen ein neuer Bebauungsplan aufgestellt. Dieser soll das Gebiet südlich des Bebauungsplanes „Bullenheimer Buck I“ umfassen. Ursprünglich sollte diese Fläche nur als künftige Erweiterung des westlich davon gelegenen Bereiches eingeplant werden. Da dort jedoch ein Teilbereich zu einem kartierten Biotop gehört, wären weitreichende Prüfungen und Ausgleichsmaßnahmen nötig, was Planungen und Erschließung erheblich verzögern würde. Die bisherige Planung muss also nochmals überarbeitet werden und wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung im Januar erneut besprochen.

Bürgermeister Rainer Ott informierte den Gemeinderat außerdem, dass laut Telekom schnelles Internet in den Ortsteilen im ersten Quartal 2018 verfügbar sein soll.