Bauland dringend gesucht

Bauen boomt derzeit und auch Obernbreit möchte ein Stück vom Kuchen abhaben. Doch im Ort am Breitbach mangelt es an freien Bauplätzen. Um am Markt mitmischen zu können, legte Bürgermeister Bernhard Brückner seinen Räten am Dienstagabend eine Studie vor, die vier mögliche Baugebiete untersucht. Für Euphorie sorgte keine der Varianten.

Fast könnte sich Obernbreit glücklich schätzen, denn in den Baugebieten rund um den Ort gibt es derzeit etwa 20 freie Bauplätze. Die aber sind allesamt in Privathand und stehen dem Markt nicht zur Verfügung, keiner will verkaufen. Um den doch etlichen Anfragen für Bauland gerecht zu werden, müsste die Gemeinde neue Bauflächen ausweisen.

Die Frage allerdings: Wo? Denn entweder hindert die Bahn oder die topografische Lage im Bachtal. Vier mögliche Flächen wurden nun von einem Ingenieurbüro untersucht und den Räten vorgestellt.

Schwierige Erschließung

Da ist einmal eine Fläche oberhalb des Sonnenhang 3, die alleine schon wegen der schwierigen Erschließung nicht weiter verfolgt wird. Zwei Flächen links und rechts der Kitzinger Straße unterhalb der Biogasanlage scheinen zwar auch nicht optimal, da ist einmal die schwierige Erschließung wegen der Hanglage und die Nähe der Biogasanlage, sollten aber dennoch näher untersucht werden.

Favorit ist ein Bereich zwischen der Raiffeisenstraße und der Bahnlinie. Dieses Gelände wäre recht einfach zu Erschließen, da es an ein bestehendes Wohngebiet angrenzt.

Hoher Emissionsschutz

Das Problem ist aber die Nähe der Bahn, die einen recht hohen Emissionsschutz erfordern würde. Ob hier passive Maßnahmen der Bauwerber ausreichen, ist fraglich.

Eine Möglichkeit wäre die Ausweisung eines Mischgebiets mit Gewerbe in Bahnnähe und Wohnbebauung in Richtung Raiffeisenstraße.

Dabei wären auch niedrigere Lärmwerte, als in einem reinen Wohngebiet möglich. Skepsis hier von Matthias Tremmel, der in der Nähe wohnt und meinte: Das Gebiet sei für Wohnbebauung wenig attraktiv, da Nordhang und vor allem im Winter keine Sonne.

Nach kurzer Diskussion waren sich die Räte einig. mit den drei Flächen Raiffeisenstraße und entlang der Kitzinger Straße in den „Scoping-Termin“ mit Landratsamt und staatlichem Bauamt zu gehen und zu erfahren, welche Bedenken die übergeordneten Behörden haben.