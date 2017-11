Baukreissäge verschwunden

Bereits am vergangenen Wochenende ist von einer Autobahnbaustelle auf der A 3 bei Geiselwind eine Kreissäge im Wert von etwa 1200 Euro entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, ruhten die Bautätigkeiten zwischen Freitagmittag und Montagfrüh an der Baustelle auf Höhe von Langenberg, sodass das Verschwinden des Geräts erst bei Arbeitsbeginn der neuen Woche bemerkt worden war. Zeugen werden gebeten, sich an die Autobahnpolizei zu wenden: Tel. (0 93 02) 91 00.