Baugrundstück für Tierheim dringend gesucht

Allmählich wird es eng für das mit Rissen im Mauerwerk kämpfende Kitzinger Tierheim. Obwohl im Frühjahr 2019 wegen der Einsturzgefahr das Aus droht, ist bislang keine Lösung in Sicht: Es gibt weder ein Grundstück für einen Neubau, noch Geld dafür oder für eine mögliche Verfüllung der allmählich nachgebenden Bergbaustollen unter den Gebäuden.

Das – noch – Positive an der Geschichte: Die vor rund 110 Jahren stillgelegten Stollen geben laut Tierheimleiterin Angela Drabant aktuell Ruhe. Es gibt keine neuen Risse und die Monitore, die die Bewegungen in den Mauern beobachten, liefern keinen Anlass zur Besorgnis.

Sorgenvoller Blick in die Zukunft

Sorgen bereitet dem Tierheim-Team aber der Blick in die Zukunft. Die muss bis Frühjahr 2019 geklärt sein. So lange will das Bergamt Nordbayern, das die brüchigen Stollen unter den Gebäuden im Blick behält, den Betrieb dulden. Bis dahin muss aber eine von zwei Varianten erfüllt sein: Entweder werden die Gruben verfüllt oder die Einrichtung wechselt in einen Neubau.

Letzteres ist ein Problem: „Aktuell können wir keinen tragfähigen Standort benennen“, so Bauamtschef Oliver Graumann auf Anfrage. Die Anforderungen sind hoch. Weil Hundegebell nicht zu Wohnbereichen passt und die Tiere im Umfeld Auslauf brauchen, muss es ein Standort im Außenbereich sein. Der sollte zudem laut Graumann erschlossen sein und ausreichend Platz zum Parken für die Tierheimbesucher bieten.

Etliche Standorte mit einem möglicherweise passenden Profil haben die Verantwortlichen des Tierschutzvereins besichtigt – ohne Ergebnis. Tierschutzvereins-Vorsitzender Gerd Menche appelliert vor diesem Hintergrund an alle Gemeinden, passende Grundstücke anzubieten.

Ungelöste Finanzierungsfrage

Ungelöst ist auch die Finanzierungsfrage, egal ob der Untergrund aufgefüllt oder ein neues Heim gebaut wird: Mindestens eine Million Euro wird fällig – eine Summe, die weit außerhalb der finanziellen Möglichkeiten des Vereins liegt. Das Tierheim wird schließlich schmalbrüstig von Kreisgemeinden finanziert – mit 20 Cent pro Einwohner und Jahr.

Mit den gut 17 000 Euro ist kaum an einen Neubau zu denken. Aber wenn die Einrichtung wegfällt, sind die Gemeinden dran – bei Fundtieren. Die müssen geimpft, bei Krankheiten tierärztlich behandelt und mindestens ein halbes Jahr untergebracht werden, betont Drabant. Die Gemeinden bräuchten Extraräume für die Tiere und fachlich geschulte Mitarbeiter.

So was geht schnell ins Geld: Rund 15 Euro pro Hund und Tag, bei Katzen rund zehn Euro seien da mindestens fällig, sagt Iris von Crailsheim, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins. Dazu käme noch das Geld für den Tierarzt. „Fundkatzen sind richtig teuer“, erklärt Drabant. 24 000 Euro, gleich 80 Prozent der Tierarztkosten, seien alleine bei den Stubentigern fällig.

52 Hunde und 101 Katzen als Fundtiere

Kosten, die mit Sicherheit auf die Gemeinden zukämen, denn: „Wenn es uns nicht gibt, gibt es in jeder Gemeinde Fundtiere“, sagt Drabant. Alleine im Vorjahr seien so 52 Hunde und 101 Katzen ins Heim gelangt. Zudem werde es ohne Tierheim dazu kommen, dass etliche derjenigen, die mit Hund, Katze und Co. Probleme haben, diese mangels Abgabemöglichkeit „einfach auf der Straße aussetzen.“ Dann müssen sich die Gemeinden darum kümmern.

Das weiß man offensichtlich im Kreis Hassberge. Dort haben sich die Gemeinden zusammengetan, um als Zweckverband Fundtiere ein neues Tierheim zu bauen. Die Kommunen teilen sich die Kosten für die Investition und zahlen pro Einwohner 1,20 Euro jährlich für die laufenden Kosten.

Grundstücksangebote erbittet Tierschutzvereins-Vorsitzender Gerd Menche unter Tel. (0 93 21) 46 10.