Baugewerbe steht für zusätzliche Aufträge bereit

„Wir haben hier in Kitzingen ein normales und positives Jahr am Bau hinter uns“, sagte Thomas Rank, Chef der gleichnamigen Kitzinger Baufirma in der Weihnachtsfeier im Mainbernheimer Gasthaus „Falken“. Rank entgegnete zugleich Medienberichten über einen riesigen Boom am Bau. „Diese Berichte sind stark verallgemeinernd und hoffnungslos übertrieben“, betonte der Firmenchef und Vorstandsmitglied der Bauinnung Mainfranken Würzburg.

Er berichtete von einer Stellungnahme des Landesverbandes der Bau-Innungen, wonach es überhaupt nicht zutreffend sei, dass das bayerische Baugewerbe nicht in der Lage wäre, zusätzliche Aufträge anzunehmen. Vielmehr betrage die Auftragsreichweite nur einige Wochen. Am Baugewerbe werde jedenfalls zusätzlicher Wohnungsbau und der Erhalt der Infrastruktur nicht scheitern. Rank Bau werde am Ball bleiben und so manche Gedanken von Bauherrn zu Stein werden zu lassen. „Wir wollen unsere starke Stellung im hiesigen Bausektor halten und ausbauen“, sagte Thomas Rank und kündigte an, neben in neue Bagger und Fahrzeuge auch in Personal und Ausbildung investieren zu wollen.

Thomas Rank bezeichnete gut ausgebildete Fachkräfte als das Kapital einer Firma und deshalb müsse ergänzend daran gearbeitet werden, verstärkt junge Menschen für den Beruf des Maurers oder Einschalers zu begeistern, denn das Handwerk habe immer Konjunktur. Er bedankte sich bei den 65 Mitarbeitern für ihr Engagement zum Wohle der Firma im zu Ende gehenden Jahr und gab sich sicher, dass seine Firma die anstehenden Aufgaben meisten werde.

„Nun kommen wir zum heutigen Höhepunkt“, sagte er, bevor er zusammen mit seinem Bruder und ebenfalls geschäftsführenden Gesellschafter, Oliver Rank, für 25-jährige Betriebstreue Benno Förth ehrte. Der Großlangheimer sei sich für keine Arbeit zu schade, ob auf dem Minibagger, im Kanalgraben, beim Eisenbinden oder beim Betonieren – auf ihn sei immer Verlass. Oliver Rank überreichte einen Geschenkkorb und die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer.

Mit Margarete Stanley und Andreas Schiffmeier zeichneten die Chefs zwei weitere Mitarbeiter für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit aus. Margarete Stanley sei ein wichtiger Baustein des Büro-Teams und erledige die Buchhaltung sehr akkurat. Andreas Schiffmeier hatte seine Ausbildung bei Rank begonnen und sei ein fleißiger Mann, der von jedem Capo gerne angefordert werde, könne er doch nahezu jede Maschine bedienen.

„Du warst mit deinem Zigarillo-Stumpen praktisch das Tiefbau-Firmenschild", wandte sich Thomas Rank an Alfred Bock, den er in den Ruhestand verabschiedete. Als Bauleiter für den Tiefbau und die Kitzinger Licht-, Kraft- und Wasserwerke habe er das Kitzinger Straßenbild geprägt und war auch an Sonn- und Feiertagen zur Stelle, wenn das „Codewort" Wasserrohrbuch gefallen sei.