Baugenossenschaft hat stabiles Fundament

Dass die Nachfrage nach qualitativ guten und modernisierten Mietwohnungen unverändert vorhanden ist, erläuterte Gerlinde Pataky, Geschäftsführerin der Baugenossenschaft im Landkreis Kitzingen, in der Jahreshauptversammlung am Dienstag. Aktuell seien Wohnungen problemlos zu vermieten und auf Grund der großen Nachfrage würden die Mieten in Bayern kontinuierlich steigen. „Es ist unser Auftrag, bezahlbaren Wohnraum anzubieten“, sagte Volkachs Bürgermeister Peter Kornell in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender. Das schaffe die hiesige Baugenossenschaft auch, weil niemand einen Gewinn aus dem Wirken der Genossenschaft ziehe, sondern alles der Gemeinschaft zugute komme.

Wie Gerlinde Pataky darlegte, stehe die Wohnungswirtschaft vor demografischen Herausforderungen und der Trend zu kleineren Haushalten setze sich weiter fort. Neben der seit 2010 zu registrierenden Nettozuwanderung aus dem Ausland, komme der anhaltende Zustrom von Flüchtlingen hinzu. Sie betonte, dass die Genossenschaft weiterhin mit Augenmaß in die Instandhaltung investiere um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Baugenossenschaft besitzt 42 Häuser mit 237 Wohnungen, 70 Garagen und 56 Kfz-Stellplätzen im Landkreis. Das heißt, dass die Genossenschaft insgesamt 16 000 Quadratmeter an Gesamt-, Wohn- und Nutzfläche ihr Eigen nennt.

Die Nettomieterlöse beliefen sich dabei durchschnittlich auf 4,36 Euro pro Quadratmeter. „Wir haben eine ideale Rechtsform, denn mit den Mieten werden Sanierungen finanziert“, sagte Peter Kornell. „Die Baugenossenschaft verfügt über eine stabile Finanzierungs- und Vermögensstruktur“, erklärte die Geschäftsführerin. Sie bezifferte die Bilanzsumme auf 6,587 Millionen Euro bei einem Eigenkapital von 3,534 Millionen Euro, der Bilanzgewinn von 130 000 Euro wurde den Rücklagen zugeführt. Im Jahr 2016 investierte die Genossenschaft 338 000 Euro in den Wohnbestand und heuer werden rund 440 000 Euro in die Hand genommen, weshalb für das laufende Jahr kein großer Bilanzgewinn zu erwarten sei. Für das kommende Jahr stehen weitere Investitionen ins Haus, die sich voraussichtlich um 350 000 Euro bewegen werden.

„Die Ertragslage der Genossenschaft ist zufriedenstellend“, zitierte Peter Kornell aus dem Prüfungsbericht des Bayerischen Genossenschaftsverbandes. „Damit wurde uns ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt“, fand Kornell. Tatsächlich würden Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat weder die Genossenschaft gefährden, noch die Mitglieder und Mieter überfordern. „Wir sind eine kleine, aber feine Genossenschaft, die wirtschaftlich arbeitet“, fand Vorstandsvorsitzender Robert Finster. Er attestierte der Geschäftsführerin eine einwandfreie Arbeit und immer ein offenes Ohr für die Mieter.

So harmonisch wie die gesamte Versammlung verliefen die Neuwahlen des Aufsichtsrats-Gremiums. Da Martina Michel und Raimund Busch nicht mehr für den Vorstand kandidierten, wechselte Wolfgang Friedel vom Aufsichtsrat in den Vorstand. Turnusgemäß schied Ludwig Frebert aus dem Aufsichtsrat aus, der erneut das Vertrauen erhielt und die vakante Position im Aufsichtsrat füllt jetzt Margit Hofmann aus. Peter Kornell würdigte das ehrenamtliche Wirken von Martina Michel und Raimund Busch über 18 Jahre hinweg in der Baugenossenschaft. Seit dem September gehört der Mainbernheimer Oskar Münzer dem Vorstand als neues Mitglied an.