Bauboom und ein Tag für die Amtskette

2017 war ein „insgesamt gutes Jahr“, in dem in der Stadt viel bewegt wurde. Trotz hoher Investitionen sind die Schulden abgebaut worden. Positiv fiel die Bilanz von Oberbürgermeister Siegfried Müller in der Jahresschlusssitzung des Stadtrats aus. Den Tag der Franken am 2. Juli bezeichnete er dabei als „mein persönliches Highlight“.

Rund 15 000 Besucher hatten Anfang Juli auf vier Bühnen das Programm genossen, so Müller in seinem Streifzug durch die vergangenen zwölf Monate. Den Organisatoren sei es trotz des hohen Sicherheitsaufwands gelungen, ein positives Bild von Kitzingen zu zeichnen.

Private Investitionen

„Erheblich aufgewertet wird Kitzingen durch die privaten Bauvorhaben mehrerer Investoren“, so Müller weiter. Er nannte die Bürgerbräu und das Baywa-Gelände ebenso wie das Fetzer-Gelände, die Schmiedelstraße, die Galgenmühle und die Obere Bachgasse. Der OB erinnerte daran, dass dahinter jede Menge Arbeit der Verwaltung stecke.

Weiterer Wohnraum werde auch durch den Neubau in der Breslauer Straße und die Sanierung am Galgenwasen entwickelt. Der Baubeginn für rund 60 Sozialwohnungen und eine Arztpraxis stehe bevor.

Viel Geld

Wie Müller sagte, werde in Kinderbetreuung, Schule und Bildung viel investiert. So kostet die Zweifeldschulsporthalle im Deusterpark gut sieben Millionen Euro. 10,6 Millionen Euro steckt die Stadt in die Grund- und Mittelschule Siedlung. In der Außenstelle Sonnenschein der St.-Vinzenz-Kita entstehen 25 neue Plätzen (1,3 Millionen Euro). Im neuen Stadtteil Marshall Heights entstehen für 1,9 Millionen Euro 28 Krippen- und 75 Kindergartenplätze. Zudem wurde eine Übergangskita mit 50 Plätzen in der Elementary School eröffnet.

Kaimauer kommt

Beim Tiefbau laufen die Planungen für die unterspülte Kaimauer am Oberen Mainkai. 2,7 Millionen Euro wird die vermutlich kosten, die Oberflächengestaltung noch einmal eine Million. Dauerthema bleiben der Bahnhof und sein Umfeld.

Auch in der Stadtplanung und -entwicklung habe sich Einiges getan, so der OB. Für mehrere Unternehmen seien Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen und damit Arbeitsplätze gesichert worden. Bis Ende November gingen 140 Bauanträge beim Bauamt ein, darunter das Marktcafé und der Goldene Löwe, beides Projekte der Innenstadt. Bebauungspläne wurden aufgestellt oder geändert und mit dem Hammerstiel wurde ein neues Baugebiet auf den Weg gebracht.

Hervorragende Entwicklung

Gut laufe die Zusammenarbeit mit den Eigentümern der Konversionsflächen. Seit dem Abzug der Amerikaner vor elf Jahren habe sich jedes einzelne Gebiet hervorragend entwickelt. Unvergessen bleibe die Wiederinbetriebnahme des Sonderlandeplatzes im Juli durch den Luftsportclub. Die Vermarktung der Flächen in den Marshall Heights ist weit fortgeschritten und soll zügig weitergehen.

Ausblick

2018 gehe es darum, Kinderbetreuung und Bildung zu verbessern, Infrastruktur und Innenstadt zu stärken sowie Integration und Wirtschaft zu fördern. Bahnhof, Oberer Mainkai und Kaiserstraße 17 seien Beispiele. Wichtig sei weiter die Unterstützung der Investoren und deren Bauvorhaben. Spannend werde zudem die Übergabe und Umwidmung der innerstädtischen Staatsstraßen, zum Beispiel der Kaiserstraße.

Mit dem Dank an alle Beteiligten schloss Müller seine Schlussrede. Stellvertreter Stefan Güntner übernahm es, sich im Namen des Stadtrats beim OB und der Verwaltung zu bedanken. Der Kitzinger neige dazu, vieles sehr kritisch zu sehen. Seine Aufforderung zum Ende eines erfolgreichen Jahres: „Machen wir uns nicht schlechter als wir sind.“