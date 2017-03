Bauausschuss: Maximal das Minimum

Klare Kante: Ausnahmen von den Festsetzungen des Bebauungsplan soll es im Wohngebiet Geißlinger Weg in Gnodstadt nur sehr bedingt geben. Das machte der Bauausschuss Marktbreit in seiner Sitzung am Montagabend deutlich und wies gleich zwei Bauvorhaben zurück.

Es ist das vorletzte, noch unbebaute Grundstück im Geißlinger Weg 1 in Gnodstadt. Dort soll nach Wunsch der Bauwerber ein Bungalow mit einer Dachneigung von 22 Grad errichtet werden. Im Bebauungsplan sind Dachneigungen von 42 Grad vorgeschrieben. Abweichungen davon hat es zwar schon gegeben, aber nicht so drastisch. Zudem lässt die Dachneigung befürchten, dass die Dacheindeckung nicht mit Ziegeln erfolgt, die laut Bebauungsplan zu verwenden sind. Gegenüber allen anderen im Gebiet, die sich an den Plan gehalten haben, so die Argumentation im Rat, sei eine solche Ausnahme unfair. Also: Ablehnung der Bauvoranfrage. Mit einem Kompromissvorschlag. Die Dachneigung darf maximal so niedrig ausfallen, wie die minimalste bislang genehmigte Abweichung ist.

Nur wenige Meter weiter, im neuesten Baugebiet Geißlinger Weg 2, steht bislang nur ein Haus. Dessen Genehmigung war unproblematisch gewesen, da die Vorgaben alle eingehalten wurden. Nun aber soll dort noch eine Garage gebaut werden. Mit Flachdach. In einem Gebiet, in dem Satteldächer vorgeschrieben sind. Keine gute Idee. Denn, so die Ausschussmitglieder, wofür macht man sich Gedanken und stellt einen Bebauungsplan auf, wenn dann schon beim ersten Bau so gravierende Abweichungen genehmigt würden. Dann müssten sich auch alle anderen Grundeigner nicht an die Vorgaben halten: Die beantragte Befreiung wurde nicht erteilt.

Das wird ganz schön groß: Die Firma Wüffert beantragte auf ihrem Betriebsgelände an der Staatsstraße nahe der Marktstefter Tankstelle eine „mobile Mischanlage“. Sie umfasst auf rund 40 Metern Länge eine Abfüllanlage für Betonmischer und vier Silos mit je rund 14 Metern Höhe. Der geforderte Abstand zur Staatsstraße wird eingehalten, die Anlage liegt allerdings innerhalb der Hochwassergrenze. Für Christiane Berneth ein zu „großer Klotz“ nahe der Ortseinfahrt von Marktbreit. Für den Rest des Gremiums durchaus genehmigungsfähig. Geprüft werden sollen allerdings Auswirkungen auf das nahe Kleingartengebiet Schwenninger.

Vor einer endgültigen Genehmigung werden noch die Träger öffentlicher Belange, vor allem das Wasserwirtschaftsamt wegen des Hochwasserschutzes beteiligt.