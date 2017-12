Bastelstunde

(rtr) Kinder, Eltern, Erzieher und andere Interessierte haben sich im Kindergarten Friedenskirche im Kitzinger Stadtteil Siedlung zum Adventsnachmittag getroffen, bei dem ein Kasperltheater aufgeführt wurde. In den Kellerräumen testeten die Kinder ihr Wissen bei einem Märchenquiz; in der Bastelstube herrschte reger Betrieb – und wer wollte, konnte sich in der Bücherecke ein kleines Weihnachtsgeschenk für sein Kind aussuchen, so die Mitteilung an die Presse.