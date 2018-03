KITZINGEN vor 1 Stunde

Bargeld gestohlen

Eine 59-jährige Frau hielt sich am Montagnachmittag in der Stadtbücherei in der Wörthstraße in Kitzingen auf. Ihre Handtasche ließ sie für einige Zeit unbeaufsichtigt. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse, entnahm daraus 100 Euro und entledigte sich dieser dann noch in der Bücherei vor dem Ausgang.