Bands, Mittelalterfestival: Das ist neu ab Samstag im Freizeitland Geiselwind

von RALF DIETER

Emilia hält sich die Ohren zu. Sie weiß schon, was kommen wird. Mit einem lauten Knall platzt ein Luftballon. Alles nur Show. Tobi von Deisner weiß genau, was er macht. Am Ende seines spektakulären Auftritts überreicht er Emilias Cousine einen coolen Mann aus Luftballons.



"Das neue Freizeit-Land Geiselwind" ist die Pressemitteilung überschrieben, die am Mittwochnachmittag rund 50 Medienvertretern überreicht wurde. Sie durften sich drei Tage vor der offiziellen Eröffnung am morgigen Samstag schon mal umschauen. Der erste Eindruck: Es ist nicht alles neu - aber einiges.



1969 hat Ernst Mensinger das Freizeitland in Geiselwind eröffnet. Das rund 400.000 Quadratkilometer große Areal, gut einsehbar und erreichbar von der A3, ist mit der Zeit in die Jahre gekommen. Als es die Familie Mensinger im letzten Jahr zum Verkauf anbot, schlug der Coburger Schausteller Matthias Mölter zu. Sehr zur Freude seiner siebenjährigen Tochter Emilia. Mit ihrer Cousine hat sie das Gelände längst durchstreift und ihr Lieblingseck gefunden. Die Wasserrutsche und der Wasserspielplatz haben es den beiden Mädchen angetan. Ein wenig müssen sie noch warten, ehe es dort so richtig losgehen kann.



Seit Anfang des Jahres ist Emilias Papa am Planen, Tüfteln und Werkeln. Zehn neue Fahrgeschäfte hat er installiert und einige der besten Entertainer engagiert. Neben Tobi von Deisner treten in den Ferien das Duo Klirr de Luxe mit einer Comedy-Jonglage auf. Es gibt eine Feuer- und Lichtshow sowie Deutschlands Rekordhalter als Fußballartisten zu sehen. "Wir wollen einen Wechsel in unsere Programme bekommen, damit auch die Jahreskarten-Besitzer immer etwas Neues entdecken können", erklärt Mölter.



Etwa 200 000 Gäste pro Jahr sind zuletzt gezählt worden. In Spitzenzeiten waren es eine halbe Million. Da will Mölters wieder hin. Unter anderem mit einer neuen Gastronomie und Themenbereichen, die über die Jahre ausgebaut werden sollen. Mölters Plan ist langfristig angelegt. Der 32-Jährige möchte aus dem Lebenswerk Ernst Mensingers sein eigenes machen.



Für Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel ist das Engagement Mölters ein Glücksfall. "Mir ist im Dezember ein Stein vom Herzen gefallen, als ich von dem Verkauf gehört habe", berichtet er. Seither ist Nickel nach eigenen Worten fast jeden Tag vor Ort gewesen, um Fragen zu klären und Probleme zu lösen. Feuerwehrzufahrt, Abwasserbeseitigung, Sicherheitskonzept - es gibt viel zu besprechen. "Ich will helfen, wo es nur geht", sagt er.

Der Bürgermeister weiß um die Bedeutung des Freizeitlandes für die Gemeinde. "Das ist nicht nur unser Wahrzeichen. Es hängen auch eine Menge Arbeitsplätze dran." Von etwa 150 ist deren Zahl seit der Übernahme auf rund 220 gestiegen. Mölters hat 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Gerade während den "Groß-Event-Tagen" werden sie gefragt sein.



Fünf Mal im Jahr will der Coburger so richtig klotzen und hat dafür so bekannte Namen wie die Band "Donikkl" oder den Bauchredner Sebastian Reich mit seinem Nilpferd "Amanda" gebucht. Ein Mittelalter-Festival oder ein Halloween-Spektakel sind weitere Aktivitäten, die Leben ins Freizeitland bringen sollen. "Unser Angebot richtet sich vor allem an Familien mit Kindern, aber auch an junge Erwachsene", erklärt Mölter. Die älteren Gäste werden sich im Freizeitland nicht verloren fühlen. Nostalgiker kommen auch auf ihre Kosten. Die großen Dinosaurier stehen nach wie vor zwischen den Fahrgeschäften und in den Volieren zwitschern die bunten Vögel.



An diesem Samstag eröffnet der neue Park. Etwa 300 000 Besucher würde Matthias Mölter gerne in seinem ersten Jahr begrüßen. Einige werden sicher aus Coburg kommen. "Ich werde allen Freundinnen eine Eintrittskarte schenken", kündigt Emilia an.



Eröffnung ist am Samstag, 8. April, mit Musikfeuerwerk und Feuershow bis 22 Uhr. Geöffnet ist bis zum Ende der Sommerferien mit Ausnahme des 7. Mai (Sonderveranstaltung) durchgehend. Danach mit Unterbrechungen bis 1. November.