IPHOFEN vor 40 Minuten

Bagger streift vorbeifahrenden LKW

Am Montagvormittag wurden auf der Kreisstraße 19 zwischen Birklingen und Iphofen mit einem Bagger Arbeiten am Straßenrand durchgeführt. Als ein Lkw-Fahrer vorbeifahren wollte, schwenkte der Baggerfahrer mit dem Oberwagen seines Gefährts aus und touchierte dabei den vorbeifahrenden Lkw. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 1200 Euro, teilt die Polizei mit.