Bagger sind in Gerlachshausen angerückt

In den vergangenen Wochen sind in Gerlachshausen die Bagger angerückt. Zwei Maßnahmen stehen auf der Auftragsliste der Bauarbeiter. Zurzeit werden die Hausanschlüsse rund um die St. Ägidius-Kirche erneuert. Ab kommendem Montag beginnen die Bauarbeiten für die neue Bushaltestelle, einer punktuellen Dorferneuerungsmaßnahme.

Bis zum Wochenende ist die Schweinfurter Straße in diesem Bereich komplett für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert und führen über die Staatsstraße 2271 (Umgehung). Laut Bürgermeister Volker Schmitt sollen die Kanalbauarbeiten noch in dieser Woche erledigt sein. Ab Montag dann wird die Vollsperrung aufgelöst und durch eine halbseitige Sperrung mit Ampellösung ersetzt.

Wenn alles glatt läuft und das Wetter keine Kapriolen macht, soll die Bushaltestelle noch vor Weihnachten fertig werden. Die neue Bushaltestelle stammt aus der Ideenschmiede des Gerlachshäuser Ortsverschönerungsvereins. Der gesamte Bereich bis zur Kirche wird gepflastert. An der Bushaltestelle selbst entsteht ein „Kasseler Hochbord“, das den Fahrgästen und den Schulkindern das Einsteigen in den Omnibus erleichtern soll. Ein Buswartehäuschen wird installiert, ein Baum wird gepflanzt. Die vorhandenen Parkplätze bleiben laut Schmitt erhalten.

Das Gemeindeoberhaupt freut sich über Kosteneinsparungen bei diesem Projekt. Waren vom Planungsbüro ursprünglich 87 000 Euro für die neue Bushaltestelle veranschlagt, liegen die aktuellen Kosten 25 000 Euro niedriger. Von den verbleibenden Gesamtkosten in Höhe von 62 000 Euro übernimmt das Amt für ländliche Entwicklung voraussichtlich ein Drittel, so dass die Eigenbeteiligung der Gemeinde bei gut 40 000 Euro liegen wird. Sollten die Bauarbeiten bis zum Heiligen Abend beendet sein, heißt das für die Bevölkerung von Gerlachshausen allerdings noch nicht, dass sie in Sachen Baustress aufatmen kann. Denn im kommenden Frühjahr sind umfangreiche Sanierungen des Abwassernetzes im gesamten Dorf geplant, was wieder zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen dürfte.