Bagger rollen im Baugebiet

Bereits seit 6. November rollen die Bagger im neuen Baugebiet „Langwasen“ rechterhand der Kreisstraße KT 12 in Richtung Rödelsee.

Bürgermeister Peter Kraus informierte in der Stadtratssitzung am Donnerstag, dass die Firma Newo-Bau aus Horhausen den Zuschlag für die Bauarbeiten bekam, die sie in Zusammenarbeit mit der für die Erschließung zuständige Firma Hoch- und Tiefbau Müller aus Gerolzhofen möglichst zügig durchführen soll. Geplant ist, dass die künftigen Grundstückseigentümer ab Oktober nächsten Jahres mit ihren Bauvorhaben beginnen können – Voranfragen gebe es bereits für etwa die Hälfte der Plätze.

Die „Kommunale Fachberatung“ (KFB) war von der Stadt als Erschließungsträger eingesetzt worden und nimmt im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets einen Kredit auf. Dieser soll durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt entsprechend der Vorgaben des Innenministeriums für Kommunalkredite abgesichert werden. Dazu erklärten die Räte ihr Einverständnis.

Stadt rechnet mit Minus

Mit einem negativen Überschuss aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes rechnet die Stadt Mainbernheim für das kommende Jahr. Würde der Betrieb nach Plan laufen, müsste die Stadt mit einem Minus von rund 8600 Euro rechnen. Das Ratsgremium regte aber an, etwas mehr Brennholz als veranschlagt zu ernten, etwa wie im Jahr 2017 mit rund 450 Festmetern bei erlaubten 600 Festmetern Holz. Den Forstbetriebsplan 2018 segneten sie einstimmig ab. Wie Achim Volkamer, Leiter des Forstreviers, informierte, seien die größten Ausgabenposten 2018 rund 27 000 Euro für Aufforstungen und Bestandsbegrünung und ein größerer Posten für Wegebaumaßnahmen auf Höhe der Christbaumkultur. Dem gegenüber stehen Einnahmen von rund 57 000 Euro aus Fördergeldern und 17 000 Euro aus der Holzernte – eventuell auch mehr, bei höherer Ernte. „Wir haben einen biologisch wertvollen Wald als ehemaligen Eichenwald“, sagte Volkamer. Derzeit gebe es viele Biotopbäume und Totholz, die über einen längeren Zeitraum stehen gelassen werden können, weil es dafür Fördergelder gebe. Die Waldentwicklung sei bei einer Begehung positiv eingeschätzt worden, sagte das Stadtoberhaupt. Nach dem in den 1990er-Jahren begonnenen Waldumbau mit Pflanzungen von Elsbeeren oder Kirschen sei heute eine große Vielfalt zu beobachten, meinte Robert Finster.

Für das Städtebauförderungsprogramm 2018 wird Mainbernheim folgende Planungen und Maßnahmen anmelden: Planung der Neugestaltung der Herrnstraße mit Stadtboden- und Parkkonzept, Neugestaltung des Areals Nürnberger Straße 2 mit Verkehrs- und Freiflächen im Bereich Nürnberger Straße und Poststraße, Architektenwerkstatt zur Sanierung des Pulverturms des Oberen Tores im Konzept „Albergo diffuso Mainbernheim“, Neugestaltung der Schulgasse im Bereich Hellebrand und Wirth, Bauberatung privater Gebäudeeigentümer durch das Planungsbüro transform sowie die Bezuschussung privater Sanierungsmaßnahmen im Kommunalen Förderprogramm.