Bäume auf der Gasleitung müssen weichen

Barbara Hügelschäffer plädierte in der Ratssitzung am Dienstag leidenschaftlich dagegen, dass insgesamt 31 Bäume entlang der Albertshöfer Umgehungsstraße gefällt werden. Doch ihre Argumente zogen nicht und die Ratsmehrheit wollte kein Risiko eingehen. Bei den Gegenstimmen von Hügelschäffer und Gerhard Uhl beschloss die Ratsrunde aus Sicherheitsgründen die Fällung. Die begann gleich am Mittwoch, weil solche Arbeit nur vor dem 1. März jeden Jahres durchgeführt werden dürfen.

Bei Vorplanungen erkannt

Dass die Bäume unglücklich stehen, offenbarte sich bei den Vorplanungen für den Radwegebau von der Kreuzung Waldstraße/Gartenlandhalle bis zur Kitzinger Gemarkungsgrenze zum Gewerbegebiet Dreistock hin. Vor 30 Jahren waren viele Bäume gepflanzt worden und der Volksmund sprach seither von der SPD-Allee. Jetzt stellte sich heraus, dass die Bäume vor 30 Jahren direkt über die Hauptgasleistung der Kitzinger Licht-, Kraft- und Wasserwerke (LKW) gepflanzt wurden.

Am Ratstisch wurden mehrere Stimmen laut, dass es schade um die Bäume sei, doch erschien der Mehrheit das Risiko zu hoch, dass die Bäume Schäden an der Gasleitung anrichten könnten. Barbara Hügelschäffer wollte zumindest erreichen, dass die Bäume noch ein oder zwei Jahre stehen bleiben können, doch fand sie außer bei ihrem SPD-Fraktionskollegen Gerhard Uhl kein Gehör.

Schnitt knapp über den Boden

Bürgermeister Horst Reuther informierte, dass die Bäume nur knapp über dem Erdboden abgeschnitten werden sollen, statt auch die Wurzeln zu entfernen. Denn es sei zu befürchten, dass die Baumwurzeln die Gasleitung schon umwachsen haben und deshalb die Leitung bei der Wurzelentfernung Schaden nehmen könnte. Reuther machte deutlich, dass die Bäume wegen dem Radwegbau hätten stehen bleiben können, es drehe sich rein um die Gasleitung.

Ersatz ist geplant

Die Gemeinde habe die Angelegenheit mit dem Landratsamt und Dieter Lang von der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen und wolle Ersatzpflanzungen vornehmen. Doch dafür seien erst Flächen zu finden, im weiteren Verlauf der Radwegtrasse sei auf jeden Fall kein Platz dafür.

Weitere Themen im Rat

Nach der Aufhebung der Klarstellungssatzung können im Steinbühl-Gebiet einzelne Häuser gebaut werden, da sie bauleitplanerisch jetzt dem Innenbereich der Gemeinde angehören. Der Gemeinderat stellte für eine Bauvoranfrage die Genehmigung für ein Wohnhaus mit zwei Vollgeschossen in Aussicht.

Die Gemeinde will den Fährbereich am Main optisch aufwerten. Links des Wegs zur Fähre wird eine Rampe angelegt, auf der bald eine Willkommensskulptur zum Jubiläum 700 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung Albertshofens stehen wird. Um die Rampe herum werden ein paar Quadratmeter gepflastert, wie auch auf der Gegenseite, wo eine Sitzgruppe aufgestellt und eine E-Bike-Ladestation installiert wird.

Skulpturen kommen

Die Jubiläums-Willkommensskulpturen sollen Anfang März aufgestellt werden. Die Ratsrunde legte jetzt mit dem Hügel an der Ecke der Umgehungsstraße zur Gartenlandhalle hin den vierten Standort fest. Die anderen Willkommensskulpturen werden an der Umgehungsstraße von Mainsondheim kommend, der Fähre und an der Kitzinger Straße am Ende des Tännig-Wäldchens postiert.

Schnelleres Internet?

Die Ratsrunde ermächtigte den Bürgermeister, den Auftrag für eine Markterkundung für den Breitbandausbau an die Firma Först Consult in Würzburg zu vergeben. Die Kosten für die Markterkundung werden zu 100 Prozent vom Staat gefördert und ein Masterplan aufzeigen, wie noch schnelleres Internet als bislang im ganzen Dorf erreicht werden kann.