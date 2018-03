Bäcker spenden für das Tierheim

(pau) Die Bäckerinnung Kitzingen Stadt und Land hat ein Herz für die Tiere im Kitzinger Tierheim. Bereits zum zweiten Mal ging jetzt ein Spendenscheck in die Kaltensondheimer Straße. Vereinsvorsitzender Gerd Menche und Tierheimleiterin Angela Drabant konnten aus der Hand vom Ehrenvorsitzenden der Bäckerinnung Claus Lux und Bäckermeister Georg Will einen Scheck über 300 Euro entgegen nehmen. Im Rahmen der diesjährigen Berufsbörse in der Wirtschaftsschule hatte die Bäckerei Georg Will Lebkuchenherzen mit verschiedenen Motiven verziert und gegen eine Spende abgegeben. „Wir haben dabei deutlich gemerkt, dass viele Leute ein Herz für das Tierheim haben“, so Georg Will. Gerd Menche machte die prekäre Lage des Tierheims deutlich, dem infolge fortschreitender Baufälligkeit die Schließung droht. „Leider gibt es bisher noch keine Zukunftsperspektive“, so Menche.