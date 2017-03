Backwarenfirma Hanina darf erweitern

Die Backwarenfirma Hanina im Prichsenstädter Ortsteil Altenschönbach darf ihren Betrieb um eine Lager- und Produktionshalle erweitern. Einem entsprechenden Bauantrag stimmte der Stadtrat in seiner Sitzung einstimmig zu. Die Halle mit der Größe von 70 mal 23 Metern wird laut Plan 8,60 Meter hoch sein. Weil sich die neue Halle in die bestehende Umgebung einpasst, stellte der Rat die Ampel auch auf Grün.

Nichts Schriftliches da

Eine etwas längere Debatte entwickelte sich, als die Sprache auf die Zufahrt kam. Zum Teil, so Bürgermeister René Schlehr, würden die schweren Laster über einen Wirtschaftsweg fahren, „und dafür ist keinerlei schriftliche Vereinbarung zwischen der Firma Hanina und der Stadt dokumentiert“. Vielleicht, so die Mutmaßung Schlehrs, habe es eine mündliche Absprache gegeben.

Mit der Firma reden

„Ich werde auf die Geschäftsführung zugehen, damit dieser Punkt geklärt werden kann, denn der Wirtschaftsweg hat doch schon arg gelitten“, so Schlehr weiter. Ob die Lkw mit ihren Lieferungen allein dafür verantwortlich zu machen seien, das konnte in der Debatte nicht geklärt werden.

Ausbesserungen nötig

Dass aber in dieser Hinsicht etwas geschehen muss, zeigt sich schon am Zustand des Wirtschaftsweges. Der muss an mehreren Stellen zumindest ausgebessert, wenn nicht gar erneuert werden. Oft genug würden dort auch auswärtige Autofahrer, deren Navis den Wirtschaftsweg als Ringstraße anzeigen, unterwegs sein. Und um die Parkmentalität scheint es auch nicht bestens bestellt zu sein. Eine weitere Zufahrt, so Helmut Hümmer, „wäre ebenso problematisch, weil es dort eng zugeht“. Vor allem was die Kurven angehe. So manches Mal, warf Stefan Deppisch ein, „können sich Spaziergänger nur durch einen Sprung zur Seite retten, wenn die Lkw rasant um die Kurve kommen“.

Wegen der Schäden – der Bürgermeister sprach von „richtigen Senken“ – könne es nicht sein, dass die Stadt und somit der Steuerzahler die alleinige Baulast zu tragen habe. Auch deswegen wird Schlehr nun das Gespräch mit der Geschäftsführung suchen.

Weitere Themen im Rat

• Die Firma Knauf aus Iphofen würde gern auf Grundstücken rund um Altenschönbach und Kirchschönbach Prospektionsbohrungen durchführen. Damit will Knauf untersuchen, ob sich in diesen Bereichen genügend Gipsgestein findet. Hintergrund ist der Regionalplan Würzburg, der zahlreiche Vorhaltegebiete über die „Gewinnung von Gipsgestein in der geologischen Formation des mittleren Keupers“ für Altenschönbach und Kirchschönbach ausweist. Diese Gebiete sind noch nicht abschließend untersucht. Um den Untergrund besser beurteilen zu können, will Knauf dort 16 Bohrlöcher mit einer Tiefe zwischen 15 und 40 Metern setzen. Pro Bohrung erhält die Stadt 30 Euro, zusätzlich gleicht die Firma mögliche Schäden an den Wegen aus. Einstimmig erteilte der Stadtrat dem Ansinnen seine Zustimmung.

Vertrag erneuert

• Der Vertrag der Stadt Prichsenstadt mit der ÜZ Lülsfeld über die Stromlieferung läuft am 31. Dezember 2018 aus. Im Bundesanzeiger, also dem Amtsblatt aller deutschen Bundesbehörden, muss ein solches Vertragsende mindestens zwei Jahre vorher bekannt gemacht werden, verbunden mit der Aufforderung zu einem Angebot. Der einzige Bewerber war wieder die ÜZ Lülsfeld, mit der die Stadt auch einen Vertrag abschließen wird. Das hat der Stadtrat mehrheitlich mit einer Gegenstimme beschlossen. Der neue Vertrag beginnt am 1. Januar 2019 und läuft bis zum 31. Dezember 2038. Über diese 20 Jahre Laufzeit wunderte sich Stadtrat Harald Eger: „Andere Verträge, etwa Dienstleistungen, laufen doch viel kürzer.“ Es handle sich aber um einen Konzessionsvertrag, der sich am Muster des Bayerischen Gemeindetages orientieren würden, entgegnete der Bürgermeister, und die würden laut Gesetz so lange laufen, damit die Stromanbieter auch wegen möglichen und sehr teuren Investitionen Planungssicherheit hätten.