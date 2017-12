KITZINGEN 18.12.2017

Bach begeistert in Kitzingen

„Jauchzet, frohlocket“ und das mit Pauken und Trompeten. Prächtig und mächtig mit jubelndem Chor und strahlendem Orchester, so beginnt Johann Sebastian Bachs Weichnachtsoratorium und genauso endete es auch in der gut besuchten evangelischen Stadtkirche zu Kitzingen nach anderthalb Stunden am Sonntagabend.