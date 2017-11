BRK-Seminar für ehrenamtliche Helfer

(ela) Der BRK-Kreisverband Kitzingen veranstaltete für 14 ehrenamtliche Helfer aus verschiedenen Bereitschaften und der Wasserwacht eine Grundausbildung im Betreuungsdienst. Dieser Dienst ist laut Mitteilung einer der wichtigsten Fachdienste in den BRK-Bereitschaften und die Einsatzzahlen haben sich in den vergangenen Jahren stets gesteigert. So waren die Einsatzkräfte beispielsweise bei der Betreuung von Betroffenen und Helfern nach Bränden oder auch bei der Flüchtlingshilfe gefordert. In 16 Unterrichtseinheiten beschäftigten sich die Teilnehmer mit dem Aufbau und der Struktur der Schnelleinsatzgruppe Betreuung, Hygienemaßnahmen bei der Verpflegungsbereitung und -ausgabe, dem Umgang mit den zu betreuenden Personenkreisen und der Mitwirkung bei Unterkunftsmaßnahmen. Beim Lebkuchenlaufen konnten die Teilnehmer das erworbene Wissen erproben.