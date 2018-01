BR-Radltour kommt im August

Die Route der 29. BR-Radltour steht seit Samstag fest. Bei der BR-Radlernacht im Hofbräu wurden die Einzelheiten bekannt gegen. Mit dabei auch Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller. Von Kitzingen aus werden sich Radler am zu ihrer Schlussetappe in Richtung Spessart aufmachen.

Wie es in einer Mitteilung des Bayerischen Rundfunk heißt, ist der Auftakt am 28. Juli in Mühldorf am Inn. Ziel ist am 3. August in Marktheidenfeld. Am Tag davor ist Kitzingen die letzte Etappenort.

Tagsüber radeln – abends feiern: Das ist das Motto der BR-Radltour, die in diesem Jahr zum 29. Mal stattfindet. Sechs Monate vor dem Startschuss stehen jetzt die Eckdaten fest: Los geht es am Samstag, 28. Juli, mit einem Open Air zum Auftakt in Mühldorf am Inn, wo am Sonntag, 29. Juli, auch die erste Etappe startet. Am Freitag, 3. August, endet die traditionelle Tour für Freizeit-Radlerinnen und -Radler in Marktheidenfeld.

In sechs Teilabschnitten führt die insgesamt rund 470 Kilometer lange Strecke durch sechs bayerische Regierungsbezirke: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken. Nach dem Start in Mühldorf am Inn werden Landshut (Ankunft am 29. Juli), Bad Gögging (30. Juli), Berching (31. Juli), Baiersdorf (1. August), Kitzingen (2. August) sowie Marktheidenfeld (3. August) die Tagesziele sein.

Als krönender Abschluss eines jeden Radltour-Tages erwartet Teilnehmer und Besucher am jeweiligen Etappenort ein hochkarätiges Open-Air Konzert bei freiem Eintritt. Wer allerdings wo auftreten wird, steht noch nicht fest.

Insgesamt steht laut BR-Mitteilung 1100 Teilnehmerplätze stehen bei Bayerns größtem Freizeitsport-Ereignis in diesem Jahr zur Verfügung. Über Anmeldemodalitäten, die Höhe der Teilnahmegebühr und weitere Details zur BR-Radltour 2018 informiert der Bayerische Rundfunk ab April. Weitere Informationen unter www.br-radltour.de

Dass die Tour wieder in Kitzingen Station macht, ist vor allem auch Walter Vierrether zu verdanken. Der ehemalige Leiter der Tourist-Information hat in Kitzingen schon dreimal die Übernachtung der Radler und die Konzerte mitorganisiert. Als die Anfrage aus München kam war für ihn klar: „Das machen wir.“ Die Suche nach einem Platz, auf dem das Konzert am Abend mit einer 60-Meter-Bühne und meist mit mehreren Tausend Menschen stattfinden kann, war nicht einfach. Mit Unterstützung der Geschäftsleitung Firma Fehrer hat es schließlich geklappt. Das Konzert wird auf dem Fehrer-Parkplatz stattfinden.

Wie Vierrether weiter sagte, sind inzwischen alle Kitzinger Sporthallen schon mal für das Ereignis reserviert. Die Unterbringung und Versorgung der 1100 Radler war und ist eine logistische Herausforderung. Aber eine, die Vierrether gerne auf sich nimmt, im Blick auf das mediale Echo, das die Veranstaltung auslöst.